Empresa do Polo Industrial de Manaus vira alvo de operação policial para apurar crimes contra o consumidor

Redação AM POST

Nesta terça-feira (30/06), por volta das 14h, a equipe de policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação do delegado Eduardo Paixão, titular da especializada, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), deflagrou a operação “Flashback”. A ação ocorreu em uma empresa de gases medicinais, na avenida do Contorno Norte, bairro Distrito Industrial 1, zona sul da capital.

Segundo o delegado Eduardo Paixão, a operação teve como objetivo apurar práticas sanitárias, infrações e crimes contra o consumidor no estabelecimento, que inclusive já foi autuado no ano passado. A equipe foi surpreendida com a correção das infrações sanitárias e adequação da empresa que, atualmente, não oferece mais riscos para os funcionários e vizinhança no manuseio do gás de alto risco.

“Elogio o processo de envasamento e armazenamento dos gases industriais e medicinais fornecidos pela empresa e reforço que a função da Decon foi atingida com a consciência ambiental dos proprietários. O retorno dos policiais confirma que a Especializada não é inimiga do empresário, pois reconhecemos que a empresa se adequa às regras de segurança”, explicou Paixão.

Ainda segundo o delegado, a operação foi bem-sucedida, sem autuação nem prisão, mas com a surpresa da melhoria das práticas da empresa.

A Decon fica na rua Felismino Soares, 155, bairro Colônia Oliveira Machado, e os telefones para contato são: (92) 3214-2264 ou 99962-2731 (WhatsApp).