Enfermeira de Manaus morre por Covid-19 em hospital de Roraima

Redação AM POST

A enfermeira Patrícia Pena D´Ávila, de 39 anos, morreu na quinta-feira (30) por complicações da Covid-19 em Boa Vista, Roraima, após 42 dias lutando contra a doença. Ela estava internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas desde o dia 18 de junho.

Patrícia, que é natural de Manaus, morava em Boa Vista desde 2011, quando iniciou sua atuação como enfermeira na UTI do Hospital Geral de Roraima (HGR), maior unidade do estado e que atende casos graves de infectados pelo coronavírus. Em março deste ano, ela foi transferida para o Hospital das Clínicas, onde trabalhou na linha de frente no combate ao coronavírus.

Ela foi enterrada no cemitério Campo da Saudade após cortejo realizado por amigos e familiares. Querida pelos colegas de trabalho o caixão da enfermeira saiu do hospital sob aplausos.

Veja vídeo: