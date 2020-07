Escolha do presidente e relator da Comissão do Impeachment de Wilson Lima é adiada para terça-feira (10)

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Após a consulta na ata da sessão híbrida na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) referente a votação da Comissão Especial do Impeachment do governador e vice-governador do Estado, Wilson Lima (PSC) e Carlos Almeida (PRTB), o deputado Belarmino Lins (Progressistas), que presidiu a sessão plenária da na manhã desta sexta-feira (10), decidiu por adiar a votação que escolheria o presidente e o relator da comissão.

Logo no início da sessão, o deputado Fausto Júnior (PRTB) pediu questão de ordem para informar que fosse consultada a ata da reunião, com o intuito de analisar a contagem dos votos que homologava a composição da Comissão.

Conforme vídeo que registra a sessão presidida pela deputada Alessandra Campêlo (MDB), no momento da votação, é possível ver que a deputada colheu votos de apenas 12 deputados.

Confira o vídeo:

Logo em seguida, a procuradoria questionou se houve a coleta de votos do quórum mínimo. Alessandra explicou que o deputado Augusto Ferraz (DEM) não teria votado, mas que estava presente virtualmente. Porém, de acordo com o regimento interno da casa legislativa, é necessária a presença e votação de 13 dos 24 deputados.

Adiamento

Com a suspensão da votação, segundo Belarmino Lins, uma nova composição deverá ser apreciada na próxima terça-feira (14), às 10h.

“Para não sofrer prejuízo no andamento da Comissão Especial que avaliará o processo de impeachment, eu adio a votação da escolha do presidente e do relator desta comissão. Visto que a votação não atingiu o quórum mínimo de 13 votos”, afirmou o deputado.