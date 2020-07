Escolha do presidente e relator da Comissão Especial do Impeachment de Wilson Lima será feita nesta terça(14)

Redação AM POST

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizará nesta terça-feira (14) eleição dos membros da Comissão Especial que irá analisar as denúncias de crimes de responsabilidade supostamente praticados pelo governador Wilson Lima (PSC) e o vice-governador Carlos Almeida Filho (PTB).

A reunião está marcada para começar às 11h, no Plenário Ruy Araújo, sede da Aleam. A Comissão Especial será composta pelos deputados estaduais indicados pelos blocos partidários formados no Parlamento estadual. Na última semana foram divulgados no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) da Aleam os nomes indicados, ficando assim a lista: Fausto Júnior (PRTB), Delegado Péricles (PSL), Felipe Souza (Patriota), Therezinha Ruiz (PSDB), João Luiz (Republicanos), Alessandra Campêlo (MDB), Dr. Gomes (PSC), Saullo Vianna (PTB), Belarmino Lins (Progressistas), Cabo Maciel (PL), Wilker Barreto (Podemos), Dermilson Chagas (Podemos), Roberto Cidade (PV), Carlinhos Bessa (PV), Adjuto Afonso (PDT), Sinésio Campos (PT), Joana Darc (PL).

Eleição anulada

Na Sessão Plenária realizada na Aleam na última quinta-feira (9), a deputada Alessandra Campêlo, 1ª vice presidente da Casa, presidiu a votação que elegeu os membros da Comissão Especial para analisar o possível impeachment do governador e seu vice.

Porém, na 1ª reunião preparatória da Comissão Especial, realizada na última sexta-feira (10), e que serviria para escolha do presidente e do relator da Comissão, o deputado Fausto Júnior, questionou o quórum presente na eleição do dia anterior.

O deputado Belarmino Lins, que presidia a reunião preparatória por ser o parlamentar com maior idade, solicitou a ata da reunião plenária do último dia 9. Na ata verificou-se que, de fato, no momento da homologação dos membros da Comissão Especial, tinham apenas 12 deputados presentes. O quórum mínimo para esta votação era de 13 deputados.

Diante do fato e em nome da legalidade e idoneidade dos trabalhos da Comissão, Belarmino Lins anulou a eleição anterior e convocou uma nova para a próxima Sessão Plenária, que acontecerá nesta terça-feira (14).