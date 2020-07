Escondido dentro de casa, ‘comparsa’ de assaltante que baleou tenente morre em Manaus

Redação AM POST

Kenderson Maquiné Almeida, de 23 anos , morreu na madrugada desta sexta-feira (31) no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, após troca de tiros contra oficiais da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) no conjunto São Lucas, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, uma denúncia anônima informou que Kenderson que estava foragido após a tentativa de assalto, estaria escondido em uma casa situada no bairro Tancredo Neves.

No momento em que a polícia civil chegou ao local, o suspeito começou a proferir tiros contra a equipe policial. Os PMs revidaram e atingiram o indivíduo, que foi levado ao HPS Platão Araújo, porém Kenderson não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O comparsa de Kenderson, ainda não identificado morreu na noite desta quinta-feira (30) após troca de tiros em frente ao estabelecimento comercial, que acabou atingindo o tenente R. Oliveira. O oficial também foi encaminhado ao HPS Platão Araújo e segue com estado de saúde estável.

Entenda o caso

De acordo com a Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), pessoas não identificadas em um carro estavam dando apoio a dupla de assaltantes na moto. Um deles atirou contra o policial, que foi atingido na região do abdômen. O tenente estava na proximidades quando avistou dois homens em uma moto praticando o crime. Os suspeitos tentaram roubar a motocicleta do policial, mas ele reagiu a tentativa de assalto.