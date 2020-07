Estelionatário do auxílio-emergencial zomba de vítima: “Tenho pena de você”

Não satisfeito em roubar auxílio-emergencial de moradores do Sol Nascente, o estelionatário Alexander Barbosa Fernandes, 33 anos, ainda zombava das vítimas que tiveram o benefício fraudado. Ele foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na noite de segunda-feira (13/7).

Em áudios gravados por Fernandes e obtidos pelo Metrópoles, é possível ouvir o suspeito debochando do marido de uma das vítimas, que ameaçou acioná-lo judicialmente após o crime.

“Se você é o bonzão [sic], como que não me achou ainda? Vale ressaltar: se fosse você, ficava quietinho em casa. Não estou preocupado, nasci homem, e homem que é homem honra as calças que veste”, diz o suspeito na gravação.

Em outra mensagem de voz, Fernandes reafirma não estar preocupado com as investigações da PCDF. “Você acha que eu tenho medo de outro homem? Sou mais esperto que você. Se me achar, tá bom. Porque seu dinheiro está aqui”, dispara.

Fernandes afirma ao companheiro da vítima que anda protegido por seguranças: “Me ache, quero que você me ache. Venha para você ver, estou com dois seguranças. Não sou besta não. Eu estou é com pena de você, da sua mulher, da sua família”.

À uma das vítimas, ele afirma estar fazendo “bom uso” do dinheiro roubado. “Nesse momento eu estou aqui em Caldas Novas [GO], curtindo uma piscininha”, zomba o golpista.

Todas as vítimas do estelionatário eram mulheres. Ele foi preso na QNC 1 de Taguatinga, enquanto se consultava com um dentista.

Fernandes foi condenado pela Justiça a cumprir mais de 10 anos de prisão pelo crime de estelionato e estava foragido desde a semana passada. Dono de uma lan-house, fingia ajudar pessoas com dificuldades em acessar a internet e se apropriava do benefício para si.