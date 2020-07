‘Eu não gerenciei a crise da saúde’, afirma Carla Pollake em depoimento na CPI da Pandemia

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Convocada a depor nesta segunda-feira (6) como testemunha para colaborar com as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, a assessora Carla Pollake afirmou ter uma relação de amizade com o governador do Amazonas, Wilson Lima.

Citada em depoimentos do ex-secretário da Susam, João Paulo, preso na Operação Sangria da Polícia Federal, e do ex-titular da pasta, Rodrigo Tobias, que segundo eles apontavam Carla como a pessoa que estava na frente do projeto do governo “Anjos da Saúde”.

Em resposta a isso, a assessora negou possuir algum vínculo com o governo e afirmou que suas ações se limitaram a apenas uma breve análise sobre em conversas informais.

“Ele [Wilson Lima] me ligou pensando em um projeto. Perguntou sobre o que eu achava do projeto para a imagem dele. Eu olhei, depois fiz uns questionamentos. Apontei alguns pontos positivos. Foram duas ou três conversas. Eu não gerenciei a crise da saúde”, afirmou Carla.

A assessora, que trabalhou ao lado de Wilson no período em que apresentava o programa televisivo “Alô Amazonas”, ressaltou ainda que realiza essas orientações apenas por possuir uma relação de amizade com o atual governador.

“Ele já me convidou várias vezes para participar da sua gestão. Eu sempre recusei. Esse convite foi feito pelo menos três vezes. Quero ressaltar aos senhores deputados, que eu não tenho e nunca tive interesse na vida pública. Eu trabalhei com o Wilson no período da TV, como sua assessora no ponto de vista da imagem na TV. Desenvolvemos uma relação de amizade por conta disso”, ressaltou a assessora.

O depoimento de Carla segue sendo transmitido na página oficial do Facebook da Assembleia Legislativa do Amazonas e também no canal do Youtube.

