Ex-sargento do Exército acusado de latrocínio é procurado pela polícia

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), representada pelo delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Sidney Pinto Ferreira, 31, acusado de ter cometido latrocínio. O crime ocorreu no dia 29 de julho de 2019, em uma residência no bairro Alvorada, zona centro-oeste da cidade, resultando na morte de Yann Victor Fonseca Rios. Um jovem, que não teve a idade revelada, ficou com ferimentos.

Segundo o delegado, Sidney possuía informações sobre as vítimas e, a partir disso, articulou o crime que foi efetuado por outros dois infratores, presos logo após cometer o ato.

“Naquela época, Sidney era sargento temporário do Exército Brasileiro e chegou a ser preso por 30 dias. Foi liberado e antes de ser decretada a prisão preventiva, ele optou por fugir”, comentou Goes.

Conforme a autoridade policial, o mandado de prisão, em nome do homem, foi expedido, no dia 18 de dezembro, pelo juiz Áldrin Henrique de Castro Rodrigues da 10ª Vara Criminal.

Disque-denúncia

Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Sidney, entrar em contato por meio do número (92) 3239-3780 ou (92) 99962-2187, o disque-denúncia da Especializada, ou ainda pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Goes.