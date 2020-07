Ex-secretária da Saúde do AM, Simone Papaiz, declara que prisão foi ‘injusta’

Redação AM POST

A ex-secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, afirmou em nota emitida por sua defesa na manhã desta quarta-feira (8), que se sentiu injustiçada com sua prisão e por este motivo pediu sua exoneração do cargo.

Papaiz foi presa no dia 30 de junho, durante a Operação Sangria da Polícia Federal que investiga o superfaturamento na compra de 28 respiradores pulmonares.

“Durante todo o período em que exerceu o cargo de Secretária sempre agiu de forma técnica e responderá pelos seus atos enquanto no exercício do seu mandato. No entanto, quanto ao objeto da compra de 28 respiradores pulmonares (…) esclarece que não era a Secretária e não assinou qualquer documento referente a este processo, portanto, não assuma esta responsabilidade”, declarou a defesa em nota.

A nota também ressalta que a secretária assumiu a pasta no pior mês da pandemia e que buscou “ampliar o sistema de saúde para atender a população”. E que por conta disso, os atrasos no encaminhamento de documentos aos órgãos de controle não ocorreram de forma intencional, mas sim pelas circunstâncias da pandemia.

Simone foi diagnosticada com Covid-19 no dia 23 de abril, o que segundo a defesa, a impediu que frequentasse a sede da Secretaria de Saúde, pois precisou realizar tratamento médico e cumprir o isolamento social.