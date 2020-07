Ex-servidor público é preso por tráfico de influência em Manaus

Redação AM POST

O ex-servidor público, Ismael Franklin Gonçalves, foi preso em flagrante nessa quinta-feira (9), no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, acusado de tráfico de influência. Ele trabalhava na Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (VPreshaf), estrutura ligada ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e foi exonerado em 1º de junho deste ano.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) efetuou a prisão. A Prefeitura de Manaus divulgou nota confirmando a informação e dizendo que um procedimento investigativo será aberto para analisar todos os atos praticados por ele no período em que foi servidor municipal.

Ainda segundo nota, qualquer pessoa que se sentir lesado por prática similar deve procurar a Polícia Civil para a formalização da denúncia.

Leia a nota na íntegra:

A Prefeitura de Manaus reforça a informação, já divulgada pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), de que foi autora de denúncia junto à Polícia Civil contra o ex-servidor Ismael Franklin Gonçalves, preso em flagrante na tarde da quinta-feira, 9/7, nas proximidades da Ponta Negra, zona Oeste, pela prática do crime de tráfico de influência.

O município tomou conhecimento da situação por meio de denúncia da própria testemunha envolvida na ação e, com base no princípio de que todo servidor que toma conhecimento de fato ilícito em razão do cargo deve comunicar as esferas cabíveis (administrativa e penal), levou o caso à Polícia Civil.

A Prefeitura de Manaus destaca que não compactua com nenhum tipo de ato ilícito, sobretudo na área de regularização fundiária, e irá acompanhar o caso, colaborando com a autoridade policial para a identificação de outros possíveis autores.

Ismael atuou na Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (VPreshaf), estrutura ligada ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), tendo sido exonerado em 1º de junho deste ano. Um procedimento investigativo será aberto para analisar todos os atos praticados por ele no período em que foi servidor municipal.

A Prefeitura de Manaus orienta que qualquer cidadão que se sentir lesado por prática similar deve procurar a Polícia Civil para a formalização da denúncia.