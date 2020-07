Ex-titular da Susam, Simone Papaiz, é investigada por supostas fraudes em São Paulo

Redação AM POST

A ex-secretária de saúde do Amazonas, Simone Papaiz, está sendo investigada por suposta ligação em fraudes cometidas na locação de equipamentos para dez leitos de UTI adultos, destinados aos pacientes com sintomas do novo coronavírus do município de Bertioga, em São Paulo. O valor da contratação está orçado em R$ 483.300,00. Antes de assumir como titular da Susam, Simone era secretária de Saúde de Bertioga.

A operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (17) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o apoio da Polícia Civil de São Paulo (PC-SP). Além de superfaturamento no processo licitatório, o Gaeco investiga eventual acusação de que esses materiais estariam com prazo de validade vencido. Segundo informações repassadas a polícia, o supostos esquema teria desviado cerca de R$ 500 mil.

Investigações

Os policiais civis e promotores paulistas cumpriram mandados de busca e apreensão na secretaria municipal de Saúde, no qual recolheram documentos que possam comprovar as irregularidades. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, São Paulo e Santo André.

Simone Papaiz foi presa no final do mês passado, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Operação Sangria, deflagrada em Manaus. A ação investiga supostos desvios de verbas destinadas ao enfrentamento à Covid-19 no Amazonas.