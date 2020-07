Feira da Manaus Moderna recebe higienização para o combate à Covid-19

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus segue com ações de higienização em locais de grande movimento de pessoas da capital e, nesta quinta-feira, 9/7, voltou à feira da Manaus Moderna, no Centro. A borrifação de hipoclorito de sódio foi feita pela manhã e tarde, em bancos, corrimãos, balcões, pisos e demais áreas de uso comum, dando continuidade às ações de controle e prevenção à Covid-19.

“Mesmo com a redução nos números do novo coronavírus em Manaus, estamos mantendo o uso de ferramentas que combatam a doença. É uma orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto que, desde antes da confirmação do primeiro caso na cidade, vem mobilizando os órgãos municipais para proteger a população”, disse o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar.

Uma equipe de desinfecção da Seminf, secretaria responsável pela aplicação, intercala as atividades entre a feira da Manaus Moderna e os terminais de integração T1 (avenida Constantino Nery), T2 (Cachoeirinha) e T3 (Cidade Nova), sendo um ponto contemplado a cada dia. Outras equipes também levam a estratégia de higienização aos terminais T4 (Jorge Teixeira) e T5 (São José), além do entorno Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A ação é feita de forma integrada contando, também, com a participação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e com as secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp) e de Saúde (Semsa), além da concessionária de abastecimento da cidade, a empresa Águas de Manaus.

O permissionário Moisés Jesus dos Santos, 53, que possui um boxe de farinha na feira da Manaus Moderna evidenciou a importância da iniciativa no espaço. “É uma atitude indispensável, pois o nosso ambiente de trabalho fica higienizado e com isso a gente se sente mais seguro de estar aqui. Está de parabéns”, aprovou.

Outras estratégias

Segundo o fiscal da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), órgão vinculado à Semsa, Augusto Kluczkovski, que acompanhou a desinfecção na Manaus Moderna, ações como essa não podem parar até que a curva de contágio tenha declinado drasticamente. “Isolamento, distanciamento e, principalmente, higiene são fatores que devem caminhar juntos até o fim da pandemia, para que possamos diminuir a carga viral em todos os ambientes”, destacou o fiscal, acrescentando que a população também deve reforçar os cuidados com a limpeza pessoal, para garantir proteção total.

Augusto salientou, também, que a Visa Manaus possui outras frentes educativas e fiscalizadoras que atuam em restaurantes, bares e ônibus do transporte coletivo. “Conforme as atividades vão retornando, vamos lançando notas técnicas para orientar a população. Posteriormente, realizamos blitz nesses locais em parceria com outros órgãos municipais e estaduais, para verificar a adesão do uso de máscaras, álcool em gel e do distanciamento social”, frisou.

Em caso de aglomerações, a população pode colaborar com a Visa Manaus denunciando a suspeita de irregularidades sanitárias. Os canais exclusivos de atendimento, para esses casos, são o e-mail [email protected] e os telefones (92) 98842-7422 e 98842-8698. A Ouvidoria do órgão, que continua em operação para demandas gerais de vigilância sanitária, atende pelo [email protected] e pelo (92) 98842-8481.

* Com informações da Assessoria de Imprensa