Felipe Neto recebe ameaças em carro de som na porta de condomínio

Redação AM POST

Acusado de pedofilia, o youtuber e influenciador digital Felipe Neto afirmou que foi alvo de ameaças na última quarta-feira (28), por homens em um carro de som que foram até a entrada do condomínio onde ele mora, no Rio de Janeiro e o chamaram de “destruidor de famílias brasileiras”.

Um dos autores do protesto se identifica nas redes sociais como “Cavalieri do Otoni” e chama o influenciador para um debate na porta do condomínio. “Cadê você, Felipe Neto? Venha debater comigo aqui. Nós estamos numa democracia. Cadê você, Felipe Neto? Cadê você, Felipe Neto? Destruidor de famílias brasileiras”, disse o homem.

Felipe Neto concedida entrevista ao Jornal Nacional na noite de quarta-feira (30), e disse que o fato o surpreendeu. “Virem atrás de mim, dentro da minha casa, é um nível de perseguição que eu não imaginei que aconteceria. É o tipo de coisa que você vê em filme, vê em série, mas nunca imagina que realmente aconteça”, relatou.

De acordo com o o jornalístico da TV Globo o youtuber tem sido alvo de uma “campanha de destruição nas redes sociais” após surgimento de um suposto post dele no Twitter falando de crianças. O influenciador disse que trata-se de uma montagem.

“As pessoas por não terem nada a falarem sobre mim inventam posts. Pegarem a minha foto e montarem no photoshop posts como se eu tivesse escrito. Aquilo mostra o quão vil é o coração dessas pessoas. O quanto elas estão dispostas a fazer o que quer que seja”, afirmou.