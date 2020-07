Filhote de onça é resgatado após entrar em residência no Amazonas

Redação AM POST

Equipes do 1º Pelotão Independente de Polícia Militar (PIPM) e do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB) atuaram no resgate de um filhote de onça na tarde desta quarta-feira (08/07), no Careiro Castanho, município distante 123 quilômetros de Manaus.

Uma pessoa entrou em contato com os policiais do 1º Pelotão Independente para informar sobre um filhote de onça pintada, que estava na sua residência, na comunidade rural do Alto Rio Castanho. A pessoa disse que não sabia como proceder.

Em seguida, o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB) foi acionado. Eles se deslocaram até o local informado para realizar o resgate do filhote. A pequena onça foi levada para a sede do município para as devidas providências.