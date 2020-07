Flutuante é fechado por superlotação e por manter animais silvestres em cativeiro no bairro Tarumã

Redação AM POST

A Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em continuidade a ação em flutuantes da capital amazonense, na tarde de domingo (05), autuou estabelecimentos e resgatou animais silvestres.

Em um flutuante do Tarumã-Açu, na zona oeste de Manaus, 16 quelônios e um filhote de jacaré que estavam mantidos em cativeiro foram resgatados. Conforme a Polícia, eles estavam presos dentro do flutuante.

Além disso, o local foi interditado por não cumprir as determinações para prevenção da Covid-19, funcionando como bar e causando aglomerações. O local também estava em péssimas condições de higiene sanitária.

Em outro flutuante, foi emitido auto de infração para adequações sanitárias. De acordo com a Central Integrada, o local cumpre as determinações para evitar a Covid-19.

A ação integrada contou com equipes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Batalhão Ambiental da PMAM, Gabinete de Gestão Integrada (GGI), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Guarda Municipal.