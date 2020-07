Foragido da justiça se esconde debaixo de cama ao ser surpreendido por policiais em Caapiranga

Redação AM POST

Francisco Marques das Chagas, 28, o “Pam Pam”, que estava foragido da carceragem da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga (distante 134 quilômetros em linha reta da capital), onde cumpria pena pelo crime de furto qualificado, foi capturado por equipe de investigação da unidade na manhã desta segunda-feira (13/07). Ele chegou a se esconder debaixo da cama ao ser surpreendido por policiais.

De acordo com a delegada Samara Fernandes, titular da 32ª DIP, a fuga se deu em maio deste ano. Na ocasião, o homem quebrou a grade de ventilação da carceragem, amarrou uma corda de lençol e se evadiu do lugar.

Conforme a delegada, na noite de sábado (11/07), um comparsa de “Pam Pam” foi detido e encaminhado à unidade policial por uma guarnição da Polícia Militar, após ter se envolvido em briga com o padrasto. Durante os procedimentos cabíveis, realizados no domingo (12/07), na delegacia, o indivíduo foi questionado sobre o paradeiro de “Pam Pam”, momento em que informou que o homem estaria escondido na casa de sua companheira, localizada no bairro São Geraldo, naquele município.

“Assim que nós recebemos a informação sobre a localização de Francisco, os investigadores da 32ª DIP foram ao endereço delatado, onde sondaram e constataram que o infrator estava no lugar. Na manhã desta segunda-feira, com o apoio de policiais militares, o homem foi surpreendido pelas equipes policiais. Ele chegou a se esconder debaixo da cama, mas foi capturado e levado à delegacia”, mencionou Fernandes.

Procedimentos – Francisco Marques continuará cumprindo pena pelo crime de furto qualificado, na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.