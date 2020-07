FVS-AM investiga situação epidemiológica em Silves e Itapiranga após contágios por Covid-19 de funcionários de empresa do campo do azulão

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) investiga, nesta quarta-feira (22/07), a situação epidemiológica de Covid-19 nos municípios de Silves e Itapiranga (a 204 e 227 quilômetros de Manaus, respectivamente), onde residem empregados da empresa Eneva que foram infectados pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

De acordo com a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, serão verificadas as medidas de prevenção e combate à Covid-19 nos municípios. “Vamos identificar as áreas de risco e suscetíveis, e averiguar as ações de prevenção e controle da doença e identificação de possíveis novos casos através de exame laboratorial”, afirmou.

A equipe técnica enviada aos municípios é composta por cinco profissionais da Comissão e Serviços de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (Ceciss), do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador (Cerest), da Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) e do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Também compõem a equipe dois técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam).

Acordo

Um acordo judicial para conter a disseminação do novo coronavírus foi firmado entre a Eneva, o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), após comprovação de contágios entre os empregados da empresa, seguida de constatação do MPT de ausência de providências por parte da empresa para conter a disseminação do vírus.

A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, bairro Colônia Santo Antônio, em Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.