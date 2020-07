Gerente de fast food é encontrado morto e com os olhos arrancados em terreno baldio

Redação AM POST

Um jovem identificado como Matheus Nunes Castelo Branco, 22, foi encontrado morto com os olhos arrancados e nove perfurações de tiros na região do pescoço e tórax, em um depósito irregular de lixo cercado por mata localizado na Zona Sul de Teresina (Piauí)

De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Piauí, o rapaz trabalhava como gerente de uma lanchonete pertencente a uma rede de fast food na cidade, não tinha passagens pela polícia, mas possuía envolvimento com o mundo do crime além de participação no tráfico de entorpecentes.

Também foi constato pelas autoridades que antes do homicídio o jovem estava estava em uma festa regada a drogas de onde saiu acompanhado de uma mulher. As hipóteses de motivação do crime, no entanto, ainda não foram reveladas.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica periciou o local onde o corpo foi encontrado e o DHPP investiga o caso.

*Com informações do G1