Gilmar Mendes crítica aumento de militares no Ministério da Saúde: “isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas”

Redação AM POST

A falta de um titular no Ministério da Saúde em meio à pandemia de Covid-19 foi criticada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, neste sábado (11).

De acordo com o magistrado é “péssimo” para a imagem das Forças Armadas o aumento desenfreado de militares em postos-chave do Ministério da Saúde.

“Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer: a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas.”