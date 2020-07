Goleiro Bruno é contratado pelo Rio Branco-AC

Folhapress

O presidente do Rio Branco-AC, Neto Alencar, afirmou, na madrugada desta segunda (27), que o clube contratou o goleiro Bruno, ex-Flamengo, para o restante da temporada. O jogador de 35 anos, que passou os últimos anos na cadeia, estava sem clube após uma rápida passagem pelo Poços de Caldas.

Em vídeo publicado no Instagram do clube, o dirigente classificou a negociação como uma das “maiores da história do clube”. O goleiro estava treinando na quarentena e cumpre pena no regime semiaberto domiciliar em Varginha (MG) após condenação por homicídio triplamente qualificado no caso envolvendo Eliza Samudio.

– Quero comunicar a vocês a mais nova contratação do Rio Branco, eu digo, a maior contratação do Rio Branco esse ano e uma das maiores de sua história. Trata-se do goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo, que chega na nossa capital esta semana para vir compor o elenco do Rio Branco nessa temporada – disse Alencar.

O dirigente falou que Bruno chega para participar das três competições que o Rio Branco tem pela frente: Campeonato Acriano, Série D e Copa Verde.

Por fim, Alencar agradeceu a um parceiro que viabilizou a negociação e desejou sorte a Bruno, enfatizando as metas do clube: vencer o estadual e garantir o acesso à Série C.