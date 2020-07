Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), passou mal e deu entrada na madrugada desta quarta-feira (30) no Hospital Check Up, que fica na Avenida Paraíba, bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), ele apresentou vômitos e em decorrência a indisposição teve que usar cadeira de rodas.

Wilson segue na unidade hospitalar e mais informações sobre o estado de saúde do governador será repassado por meio de nota.