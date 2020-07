Governo do Amazonas renova bolsa-moradia dos beneficiários do Monte Horebe

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), está convocando os titulares do auxílio-moradia do Monte Horebe, para a assinatura do Aditivo (renovação) do Termo de Acordo Individual, que vai assegurar a continuidade do benefício pelos próximos meses e a atualização cadastral. A ação acontecerá no período de 20 a 24 de julho, nos horários das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV), na avenida Constantino Nery, 5.001, Flores.

Para a diretora-presidente da Suhab, Viviane Dutra, renovar o auxílio-moradia dessas famílias já faz parte da implantação da nova Política de Moradia do Estado. “Desde março, o Estado paga em dia esse benefício. Mesmo no pior período da pandemia, o Governo efetuou os pagamentos”, disse Viviane Dutra.

“Após a assinatura do termo e atualização cadastral dessas famílias, os técnicos do Estado vão intensificar o planejamento de atendimento com as soluções definitivas de habitação para esses beneficiários dentro dessa nova política de moradia do governo que é coordenada pelo vice-governador, Carlos Almeida”, destacou a diretora-presidente.

Para essa ação de renovação do termo dos beneficiários do Monte Horebe, foi criada uma força-tarefa formada pela Suhab, pelas secretarias de Assistência (Seas) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). As instituições da área social do Governo do Estado serão responsáveis pelo atendimento nos cinco dias de ação. A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), parte integrante do Acordo firmado entre o Estado e moradores, também estará presente na ação.

Durante os atendimentos, os técnicos também vão fazer a atualização cadastral, que visa um contato mais direto com esses beneficiários. Os documentos necessários para a renovação do termo e a atualização cadastral são RG e CPF (se casado, documentos do casal) e dos membros familiares que moram com o beneficiário.

Prevenção à Covid – De acordo, com a diretora-presidente Viviane Dutra, para evitar aglomerações, o atendimento será feito em cinco dias, seguindo o mesmo sistema realizado em dias de pagamento nas dez agências do Bradesco. ”Para possibilitar mais segurança nesse período de pandemia, nós estamos solicitando aos beneficiários que compareçam no CCAVV somente no dia agendado e, se possível, sem acompanhantes”, alertou a diretora-presidente.

Na segunda-feira (20/07), pela manhã, serão atendidos os beneficiários que recebem na Agência 0320 – Sete de Setembro. À tarde, é a vez dos atendidos pela Agência 3720 – Eduardo Ribeiro. Na terça (21/07), o atendimento pela manhã será para aqueles que recebem na Agência Educandos, e à tarde para os que recebem na Agência Djalma Batista.

O atendimento será na quarta-feira (22/07) para os beneficiários que recebem nas agências Silves-Cachoeirinha (pela manhã) e Grande Circular-São José (à tarde). Já os atendidos na Agência 3711 – Sete de Setembro serão recebidos no horário da manhã, os da Agência 3726 – Boulevard Álvaro Maia, no da tarde. Na próxima quinta (24/07), último dia da ação, o atendimento pela manhã será para a Agência 3733 – Noel Nutels, e pela tarde para os beneficiários atendidos na Agência 3734 – Parque 10.

Para maiores informações sobre a agenda de atendimentos, os beneficiários podem acessar o quadro por agências e horários de atendimentos no site da Suhab (www.suhab.am.gov.br) ou entrar em contato pelos números (92) 3647-1005 e 98422-3705.