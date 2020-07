Greta Thunberg vai doar R$ 600 mil para ações de combate a Covid-19 na Amazônia

Redação AM POST

Após vencer a primeira edição do Prêmio Gulbenkian para a Humanidade e ganhar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,17 milhões) a jovem ativista sueca Greta Thumberg, 17 anos, disse que o dinheiro será aplicado em várias doações e a primeira delas será 100 mil euros (R$ 617 mil), para a campanha SOS Amazônia, da Fridays for Future Brazil, que combate a Covid-19 na região.

“O prêmio é de 1 milhão de euros é mais dinheiro do que eu consigo começar a imaginar, mas todo este valor será doado através da minha fundação para diferentes organizações e projetos que estão na linha de frente ajudando às pessoas afetadas pela crise ecológica e pela crise climática, especialmente no sul global”, afirmou a ativista em vídeo divulgado no evento e posteriormente publicado no Twitter.

A jovem foi selecionada entre 136 nomeações, provenientes de 46 países. Além do projeto na Amazônia, ela já anunciou que a fundação Stop Ecocide, que pretende transformar o ecocídio em crime internacional, também receberá 100 mil euros.