Guardas que foram humilhados por desembargador ganham medalha em homenagem por conduta exemplar

A Prefeitura de Santos, em São Paulo, condecorou os dois guardas municipais que foram alvos de humilhações durante a abordagem ao desembargador Eduardo Siqueira no último fim de semana. Cícero Hilário, de 36 anos, e Roberto Guilhermino, de 41, receberam medalhas por “conduta exemplar” no episódio.

De acordo com a prefeitura, a homenagem é um reconhecimento aos serviços prestados pelos guardas e à postura profissional diante da reação do desembargador, cujo comportamento foi gravado em vídeo e ganhou repercussão nacional.

A cerimônia teve a presença da família dos servidores, do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa e de outras autoridades do governo e da GCM. O Secretário de Segurança Pública do município, Sérgio Del Bel, também esteve presente.

Del Bel foi procurado por Siqueira no momento da abordagem dos guardas. O desembargador tentava intimidar os servidores com o telefonema daquele que seria o superior hierárquico deles.

– Fico muito contente pelo reconhecimento ao nosso trabalho. Essa medalha se estende a todos os membros da corporação da Guarda Municipal e para todas as guardas do Brasil. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa corporação e esse reconhecimento está sendo muito gratificante – disse Hilário à TV Tribuna.

Guilhermino, por sua vez, destacou a importância de manter a tranquilidade diante da hostilidade.

– Foi um momento delicado, uma abordagem que a gente se deparou com um cidadão com bastante hostilidade, mas mantemos a calma. É um trabalho de uma vida, eu estou há 18 anos na corporação. O Hilário há nove anos, quase completando 10, então temos que manter nossa conduta. Eu estava fazendo as imagens, mas tinha certeza que o Hilário conduziria a ocorrência da forma que conduziu – afirmou.