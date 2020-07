Guerra de facções: adolescentes são baleadas durante noite violenta em Manaus

Redação AM POST

Duas irmãs adolescentes, de 13 e 14 anos, que estavam trabalhando para ajudar a família, foram baleadas durante troca de tiros entre criminosos de facções opostas na noite dessa quarta-feira (29), no beco Joaquim Cardoso, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Em relato, familiares informaram que as menores estavam trabalhando em uma banca de pastel quando a ação criminosa aconteceu. As meninas ficaram no meio do fogo cruzado e acabaram sendo atingidas. Uma delas foi baleada de raspão no braço e a outra no peito.

As jovem foram levadas com urgência ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, e depois transferidas para outra unidade de saúde.

O estado de saúde de ambas não foi informado.