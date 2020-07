Haddad ironiza e diz que Bolsonaro pode morrer por tomar vermífugo

Redação AM POST

O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) ironizou, no domingo (19), a informação de que o presidente Jair Bolsonaro está tomando vermífugo durante seu tratamento da Covid-19.

“Bolsonaro diz que está tomando vermífugo. Isso pode matá-lo”, escreveu Haddad no Twitter.

Bolsonaro revelou no sábado (18) a apoiadores no jardim do Palácio da Alvorada que começou a tomar Annita essa semana. “Alguém vai me condenar por isso agora?”, questionou o presidente que também faz uso do hidroxicloroquina.