Homem dá “gravata” em jovem, rouba celular e é preso em seguida no AM

Redação AM POST

Geremias de Souza de Sousa, de 25 anos, foi preso em flagrante nessa tarde de terça-feira (07/07) por ter roubado o celular de uma jovem de 20 anos em Rio Preto da Eva. O crime foi cometido momentos antes da prisão, nas proximidades da rua Plácido Serrano, bairro Monte Castelo, naquele município (distante 57 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com a delegada Sylvia Laureana Chaves, titular da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), que coordenou a ação, o infrator foi preso em via pública, no bairro Carlos Braga, em Rio Preto da Eva. Na ocasião do delito, a vítima estava próxima a sua residência, quando foi imobilizada pelo infrator, que aplicou um golpe na vítima conhecido como “gravata”. Em seguida, Geremias roubou o celular da jovem e empreendeu fuga do local.

“Assim que a denúncia foi formalizada, as nossas equipes saíram em diligência, a fim de prender o infrator. Após rápidos procedimentos investigativos, nós conseguimos encontrá-lo em posse do celular, oriundo do roubo que havia acabado de cometer”, explicou a titular da 36ª DIP.

Conforme Laureana, Geremias recebeu voz de prisão e, posteriormente, foi encaminhado ao prédio da unidade policial, onde foi reconhecido pela vítima. A delegada destacou, ainda, que o aparelho celular foi devolvido à jovem.

Procedimentos – O homem foi autuado em flagrante por roubo. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá custodiado na carceragem da 36ª DIP, onde ficará à disposição da Justiça.