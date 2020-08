Homem de 29 anos morre dentro de suíte de motel

Redação AM POST*

Um rapaz de 29 anos sofreu ataque cardíaco e morreu na trade de quinta-feira (30/7) dentro de uma das suítes de um motel no Distrito Federal. Ele estava acompanhado de uma mulher, também de 29 anos, que explicou que o companheiro já estava passando mal quando os dois chegaram ao estabelecimento.

De acordo com a mulher, após entrar na suite o homem piorou mas se negou a ir embora. Minutos depois os dois pediram ajuda pois as dores no peito da vítima aumentaram.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o o homem não resistiu e morreu no local.

Segundo a delegada-adjunta da 11ª DP, Mariana Almeida, o caso está sendo tratado como morte natural pal falta de indícios de crime e porque a vítima apresentava uma cicatriz no peito, característica de cirurgia cardíaca.

*Com informações do Metrópoles