Homem desaparece após ir a casa do pai no bairro Santa Etelvina

Redação

Servidores da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) registraram, nesta quinta-feira (02/07), às 9h45, um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o desaparecimento de Márcio da Silva Paulino, 42, ocorrido nesta quarta-feira (01/07), por volta das 14h30, na avenida Djalma Batista, bairro Chapada (zona centro-sul da capital).

Conforme consta no BO, a informante e esposa da vítima, Luciana de Souza Batista Paulino, relatou que Márcio saiu do endereço informado anteriormente para ir até a casa do pai, que fica no bairro Santa Etelvina e não retornou mais. A companheira também relatou que rastreou o celular de Márcio e a última localização deu na rua Boa Sorte, comunidade da Matinha, bairro Presidente Vargas, zona sul da capital.

A delegada Regiane Lacerda, titular interina da Especializada, solicita que quem tiver informações sobre a localização de Márcio da Silva Paulino, entre em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268 ou entre em contato com a família pelo número (92) 99207-5587.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.