Homem desparece após sair de igreja em Manaus

Redação AM POST

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado nesta terça-feira (21/07) na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) sobre o desaparecimento de Hercules Poseidon de Souza, 31, ocorrido neste domingo (19/07), por volta de 20h, na rua Major Gabriel, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul da capital.

A namorada do desaparecido, Christie Rocha da Silva Amazonas, compareceu na Especializada para informar que Hercules saiu da igreja onde trabalha, no endereço mencionado. Na ocasião, ele utilizou um aplicativo de transporte privado e, desde então, não foi mais visto.

Segundo a noticiante, Hercules possui três tatuagens, sendo uma de caveira no braço esquerdo, uma cruz no punho esquerdo e uma no tórax escrito ‘Roof Bloody Roof’.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Hercules Poseidon de Souza que entre em contato com a Deops, pelo número (92) 3214-2268, ou com a família pelos números (92) 98437-7671 ou 98435-9268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.