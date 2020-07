Homem é assassinado a tiros enquanto voltava de bar no Alvorada

Redação AM POST

Um homem, identificado como Samuel Morais de Araújo Alencar, de 29 anos, foi morto a tiros volta das 23h da última terça-feira (30), após sair de um bar na rua da Prosperidade, no bairro Alvorada 3, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme a polícia, ele estava retornando a sua casa quando foi cercado por dois homens em uma moto e supostamente houve uma discussão onde Samuel acabou sendo morto com um tiro na barriga e outro no pescoço.

A vítima estava com um canivete no bolso e sem nenhum documento. O pai dele afirmou que Samuel nunca foi preso e nem tinha envolvimento com crimes.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.