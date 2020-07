Homem é assassinado com sete tiros dentro de carro após ser perseguido por pistoleiros no novo Aleixo

Redação AM POST

Um homem, identificado como Cleiton Magalhães Reis, de 36 anos, morreu com sete tiros após ser perseguido por criminosos nessa sexta-feira (17), na Avenida João Câmara, bairro Novo Aleixo, Zona Leste de Manaus.

Conforme a polícia, a vítima estava dirigindo um carro modelo Doblo, de cor cinza e placa NOT-0474 e foi surpreendido pelos meliantes quando parou em um semáforo. Na ação, os pistoleiros chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos contra Cleiton que imediatamente acelerou o carro tentando fugir mas foi baleado, perdeu o controle do veículo e colidiu com a traseira de um ônibus.

Não satisfeitos, os criminoso efetuaram mais tiros e em seguida fugiram por rumo desconhecido sem serem identificados. Magalhães foi atingido no tórax, no braço e no ombro. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

A delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.