Homem é esfaqueado e cai no igarapé do 40 em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Armados Antônio Carvajal Alcala, de 41 anos, foi esfaqueado por um homem desconhecido por volta das 2h50 na madrugada dessa segunda-feira (13), no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

Em relato, Armando afirma que estava passando distraído pela via quando foi golpeado no tórax e ainda acabou caindo dentro do igarapé do 40. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.

A vítima foi levada com urgência ao hospital da capital, segue internado e seu estado de saúde não foi divulgado.

A polícia investiga o caso.