Homem é executado com dois tiros no bairro Tarumã

Redação AM POST

Hakson Jean Barros, de 28 anos, foi executado com dois diros por volta das 21h da noite deste domingo (5), no beco Bela Vista, localizado na rua Iafa, no loteamento Campos Sales, bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, Hakson estava passando por um beco e foi abordado e baleado pistoleiro que já estava o esperando. Informações preliminares apontam que o crime foi premeditado e um possível acerto de contas.

A região é conhecida por ser área vermelha devido ao tráfico de drogas e as demais criminalidades.

O atirador fugiu e a vítima morreu no local. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.