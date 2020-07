Homem é morto com tiro no rosto após ir caçar com a esposa no Amazonas

Redação AM POST

Um homem de 46 anos, foi morto com um tiro de espingarda no rosto após ir caçar com a esposa, uma jovem de 19 anos, na tarde dessa quinta-feira (23), no município de Presidente Figueiredo (distante a 128 quilômetros de Manaus).

Em relato, a mulher afirmou que estava em uma caçada juntamente com o marido e ele deixou a arma carregada com ela enquanto fazia uma armadilha. Segundo a jovem, no momento em que ele deu a arma para ela o armamento disparou em seu rosto acidentalmente.

A moça pediu socorro em um sítio próximo mas o homem não resistiu e morreu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.