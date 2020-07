Homem é multado por fazer festa em motel com mais de 20 pessoas

Redação AM POST*

Após denúncias, policiais militares interromperam uma festa com mais de 20 pessoas realizada no Motel Eros, em Aparecida de Goiânia, Goiás, na noite de terça-feira (8). Quem estava sem máscara foi multado em R$ 106, seguindo a recomendação do decreto municipal, que obriga o uso do equipamento de proteção ao coronavírus (Covid-19).

O organizador do evento já é reincidente e foi multado em R$ 20 mil por infração ao decreto que impede aglomerações. Antes ele havia feito festa de luxo em uma chácara com cerca de 100 pessoas, que que se recusavam a sair e tiveram que ser retiradas pela PM.

No motel, o grupo estava reunido em um ambiente com ofurô, bebidas alcoólicas e até mesa de sinuca. O equipamento de som usado na festa foi apreendido.

O estabelecimento foi interditado e multado em R$ 10 mil. Em sua defesa representante do motel disse que o cliente abriu portão para convidados sem autorização e os funcionários só ficaram sabendo da festa com a chegada da polícia.

