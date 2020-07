Homem é preso acusado tomar casas e expulsar moradores em invasão de Manaus

Redação AM POST

Um homem, de identidade preservada, foi preso na manhã desta terça-feira (21) acusado de pertencer a organização criminosa que tomava casas e expulsava moradores. Ele foi detido no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, na Operação Beiradinho deflagrada hoje entre a Polícia Civil e Polícia Militar sob comando do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e do Grupo Especial de Resgate e Assalto (Fera).

Conforme a polícia, o suspeito foi encontrado escondido em uma casa e informações preliminares apontam que ele é o sexto membro do grupo que atua no tráfico de drogas, tomada de residências e homicídios na área da invasão Beiradinho.

A equipe policial está cumprindo 13 mandados de prisão, busca e apreensão.