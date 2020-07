Homem é preso após agredir a mãe e a esposa na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 29ª Cicom detiveram, na noite de sábado (11/07), um homem por agressão contra a mãe e a esposa, na rua Independência, conjunto Parque Mauá, Mauazinho, zona leste de Manaus.

Os policiais receberam, via Centro integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 18h30 de sábado, informações sobre uma ocorrência de violência doméstica no Parque Mauá, no Mauazinho. Ao chegar ao local, a mãe e a esposa do agresssor convidaram a equipe a entrar na residência e ver os objetos destruídos por ele.

O agressor, que ainda estava no local, continuou proferindo ameaças e agressões verbais contra as vítimas. Visivelmente embriagado, ele ainda resistiu a ser conduzido, mas foi detido pelos policiais e levado até a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).