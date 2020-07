Homem é preso com armas de fogo e várias trouxinhas em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram um homem por porte ilegal de arma de fogo e com entorpecentes no bairro da Compensa (zona oeste da cidade). A ação ocorreu nesta sexta-feira (03/07), por volta das 21h30.

Em patrulhamento pelo local, a equipe recebeu denúncia via Whatsapp sobre um indivíduo que estaria portando armas de fogo no beco São José, situado no bairro mencionado. Feito o deslocamento, o homem foi identificado no local e com ele, foram apreendidas duas armas de fogo, uma de calibre 32 e outra do tipo pistola, e ainda os entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.