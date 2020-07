Homem é preso e quase linchado após agredir a ex-companheira no bairro São José

Redação AM POST

Um homem, de 26 anos, foi preso acusado de agredir a ex-companheira de 19 anos na noite dessa segunda-feira (18), na Rua Rosa Branca, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, o suspeito foi no quitinete onde sua ex estava com o filho e tentou levar a criança à força. Na ocasião ela impediu que ele não levasse o menino e foi agredida.

Em relato, a mulher afirmou que o relacionamento havia terminado devido aos comportamentos agressivos do ex-parceiro, que estava morando no Pará e voltou para Manaus. Por ser o pai da criança, a vítima chegou a levar o menino para vê-lo mas não espera a reação do homem para atingi-la.

Populares revoltados viram a ação e capturaram o homem e tentaram linchá-lo, mas uma viatura policial estava próximo e impediu a ação.

O suspeito foi preso e a mulher levada a delegacia para prestar depoimento.