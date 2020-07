Homem é preso em cima de telhado após ser acusado de estuprar menina de nove anos em Manaus

Redação AM POST

Um homem de 30 anos, foi preso após ser acusado de estuprar a prima de sua esposa, uma garota de apenas nove anos. O caso aconteceu na noite desse sábado (4), no bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Em relato, a mãe da menina informou que o casal tinha ido fazer uma visita, e depois de um tempo ela ficou em um cômodo com a outra mulher. O suspeito pediu para ir no banheiro e demorou pra voltar, quando ela foi verificar a demora viu a sua filha chorando saindo do quatro e disse que o agressor teria passado a mão com força no seu corpo e nas suas partes íntimas.

Com medo, o homem ainda com o órgão genital ereto fugiu e se escondeu no telhado de sua casa (residência que fica na mesma rua), mas após o acionamento da polícia, ele foi encontrado e levado para a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca).

O acusado foi preso por estupro de vulnerável e ficará a disposição da justiça.