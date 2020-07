Homem é preso por ameaçar a própria mãe com arma caseira na zona norte de Manaus

Redação AM POST

As equipes de investigação do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial, prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (08/07), Júlio Cesar Garcia dos Santos, 28, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de fabricação caseira. O homem foi preso em sua residência, localizada na rua Judith Silveira, bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital.

De acordo com o delegado, a mãe do autor registrou um Boletim de Ocorrência (BO), relatando que vinha sofrendo violência doméstica por parte de seu filho. A vítima informou ainda que, em determinada ocasião, o infrator utilizou uma arma de fogo de fabricação caseira para ameaçá-la de morte. Diante das ameaças, a genitora se dirigiu ao DIP para denunciar o filho.

Conforme a autoridade policial, após a declaração da vítima, policiais civis do 18° DIP descolaram-se até a residência da família para apurar a veracidade da denúncia. Durante revista na casa, a equipe encontrou, no quarto do infrator, uma arma caseira e duas munições calibre 20. “Ao ser questionado pela equipe policial, o indivíduo confessou que a arma era de sua propriedade, razão pela qual recebeu voz de prisão em flagrante”, informou Cunha.

Procedimentos – Júlio Cesar foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e indiciado em inquérito policial paralelo, que irá apurar a violência doméstica praticada contra a própria mãe. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado ao Centro de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.