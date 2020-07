Homem Ã© preso por lavagem de dinheiro e mais de R$ 69 mil sÃ£o apreendidos com ele em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada desta terça-feira (28/07), um homem de 26 anos, por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Centro, zona sul da capital amazonense.

A equipe policial fazia patrulhamento ostensivo de rotina por volta das 2h, pela rua Lobo d’Almada, bairro Centro, quando avistou um homem que estava indo em direção ao seu carro em atitude suspeita e demonstrando nervosismo. A guarnição se aproximou e realizou abordagem.

Durante revista pessoal no indivíduo e buscas no interior do veículo, os policiais militares encontraram uma sacola contendo uma alta quantia em dinheiro, no valor de pouco mais de R$ 69 mil.

Questionado sobre a procedência do dinheiro, o suspeito confessou aos policiais que havia realizado a venda de uma remessa de entorpecentes encomendada por um grupo criminoso atuante em Manaus. Ele informou que a venda fora realizada momentos antes, na avenida Torquato Tapajós, zona norte.

Foram apreendidos o dinheiro, um carro Corolla GLI de placas QMW-1512 e um aparelho celular.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a materialidade apreendida, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas.