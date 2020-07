Homem é preso por manter criadouro clandestino de quelônios e pirarucus em área rural da rodovia AM-070

Redação AM POST

Equipe da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Iranduba, distante 19 quilômetros de Manaus, prestou apoio ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) na detenção de um homem que mantinha um criadouro clandestino, em sua propriedade, localizada na rodovia AM-070.

Os policiais do CPAmb receberam denúncia referente a um viveiro ilegal, que estava sendo mantido em um sítio localizado no ramal Nova Esperança, Km-19, área rural da rodovia intermunicipal AM-070, que interliga a capital Manaus ao município de Iranduba.

As equipes se deslocaram até o local para apurar as informações e constataram que havia um criadouro clandestino de quelônios e pirarucus. Além da mercadoria ilegal, foi encontrada uma espingarda calibre 28 e três cartuchos intactos com o proprietário do sítio.

Diante dos fatos, o infrator recebeu voz de prisão por crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA).

O CPAmb orienta que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural, que se encontram em período de defeso, bem como, matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar espécies da fauna silvestre, nativas ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas em Lei.