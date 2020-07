Homem é preso usando carro roubado em Tabatinga

Redação AM POST

Policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram no domingo (26/07), por volta das 8h30, um homem de 32 anos que conduzia um carro Ford Ka roubado, na rua Santos Dumont, bairro das Comunicações, em Tabatinga, no município na região de fronteira, a 1.108 quilômetros de Manaus.

De acordo com os policiais, a equipe, que estava em patrulhamento ostensivo em andamento da Operação “Hórus” na cidade, recebeu informações anônimas apontando o suspeito em posse do carro com restrição de roubo, no bairro das Comunicações. Ao chegar ao local da denúncia, os policiais identificaram o carro e abordaram o condutor.

Após revista pessoal e do veículo, o suspeito recebeu voz de prisão por receptação de roubo, sendo levado para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Tabatinga para as providências.