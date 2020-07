Homem fica com parte do corpo soterrado após obra ceder em terminal de Manaus

Redação AM POST

Um homem, de identidade preservada, ficou soterrado da cintura pra baixo após uma parte da obra no Terminal de Transmissão de Passageiros ceder, na tarde desta quarta-feira(29), na Avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionada para fazer o resgate da vítima com segurança e ele só teve escoriações leves.

A vítima foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto para os cuidados médicos e passa bem.