Homem morre após ser atingido por galho de árvore no Amazonas

Redação AM POST

Um homem, identificado como Waldomiro Rodrigues da Silva, de 52 anos, morreu após ser atingido por um galho de uma árvore. O caso aconteceu neste deste sábado (25), enquanto ele dois homens no serviço de topografia, no ramal do Maranhense, no município de Presidente Figueiredo (distante a 133 quilômetros de Manaus).

Testemunhas relataram que a vítima estava com uma motosserra abrindo caminho na mata quando o galho caiu sobre sua cabeça e ele agonizou até a morte.

Os outros dois homens não estavam perto de Waldomiro na hora do acidente mas quando se deram conta tentaram ajuda-lo mas ele veio a óbito.