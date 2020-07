Homem que alugava arma para bando praticar roubos a motoristas de aplicativo é preso em Manaus

Redação AM POST

As equipes de investigação do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Rafael Cordeiro, titular da unidade policial, prenderam, na manhã da última quarta-feira (08/07), por volta das 7h, Alexandre dos Santos Silva, 23, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O homem foi preso em sua residência, localizada na rua Mangolia, bairro Campos Sales, zona oeste da capital.

De acordo com o delegado Rafael Cordeiro, o indivíduo estava sendo investigado pelo envolvimento nos roubos a motoristas de aplicativo. Conforme as investigações, Alexandre alugava a arma de fogo que Clakson da Silva dos Santos, 20, preso na última terça-feira (07/07), utilizava nas ações criminosas.

“Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos as investigações e conseguimos localizar a residência de Alexandre, ocasião em que prendemos o infrator, em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo”, explicou Cordeiro.

Segundo a autoridade policial, Clakson e seu bando se passavam por passageiros, solicitando corridas por meio dessa ferramenta, e ao chegarem a locais distantes, anunciavam o roubo e pegavam os bens das vítimas.

Ainda segundo Cordeiro, com Alexandre, foi apreendida uma arma calibre 32, cinco munições, três aparelhos celulares, dois relógios, joias e R$ 3500 em espécie.

Procedimentos – Alexandre foi indiciado por posse ilegal de arma de fogo. Ao término dos procedimentos, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) onde passará por audiência de custódia via videochamada.