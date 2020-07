Homem que matou jovem a pauladas é preso na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Na manhã de domingo (05/07), por volta das 6h, policiais civis do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram mandado de prisão preventiva em nome de Davio Oliveira dos Santos, 32, conhecido como “Belote”, pela autoria do homicídio de um jovem identificado como Jackson Mourão da Mota, que tinha 20 anos. O crime ocorreu no dia quatro de novembro de 2019, na rua Paraíba do Sul, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, a prisão do homem ocorreu na rua Manjericão, no mesmo bairro em que o crime foi cometido. Na ocasião do delito, a vítima teria recebido uma mensagem do infrator para que eles se encontrassem em uma via pública.

Conforme a autoridade policial, no local do encontro, Jackson foi recebido com diversas pauladas desferidas por “Belote”. Apesar de ter sido encaminhado para uma unidade hospitalar da capital, onde passou por procedimentos cirúrgicos, o jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

“Na verdade, os dois eram parceiros de crimes, como tráfico de drogas e roubos, praticados no bairro Jorge Teixeira. No entanto, as diligências policiais realizadas pela nossa equipe indicam que o homicídio teria sido motivado pelo fato da vítima ter se relacionado com a mesma mulher com quem Davio também mantinha um relacionamento amoroso”, explicou Torquato.

Ainda segundo o delegado, no momento do delito, que foi gravado pela câmera de um celular, “Belote” estava acompanhado de um comparsa, identificado como Eudes Nascimento Vilar, que já foi preso, em 2019, pelas equipes do 30º DIP.

Mozer explicou que o mandado de prisão preventiva em nome de Jackson foi expedido no dia 23 de dezembro de 2019, pela juíza Sanã Nogueira de Oliveira do Plantão Criminal.

Procedimentos – Davio foi indiciado por homicídio. Após os trâmites no 30º DIP, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia via videoconferência.