Homem que participou do assassinato de integrante da FDN que não aceitou se ‘filiar’ ao Comando Vermelho é preso em Manaus

Redação AM POST

O jovem Ítalo Tabosa de Lima, 24 anos, foi preso nesta terça-feira (21/07) por envolvimento no homicídio de Ana Paula da Silva Sabino, 27, ocorrido no dia 9 de junho deste ano, na rua Antônio Maia de Magalhães, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da cidade.

De acordo com a delegada Zandra Ribeiro, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a prisão do homem foi efetuada na residência da sogra dele, na travessa Fonte Boa, bairro Manaus 2000, na zona sul da cidade. Ainda segundo a autoridade policial, o companheiro de Ana Paula compareceu a delegacia para registrar Boletim de Ocorrência (BO), no mesmo dia de sua morte.

“A vítima fazia parte de uma facção denominada Família do Norte (FDN) e era leal ao traficante conhecido como ‘Marcelinho’, que se encontra preso. Após a prisão desse líder, a mulher não aceitou se ‘filiar’ a outra facção criminosa, denominada como Comando Vermelho (CV), sendo esta a motivação do crime”, explicou Zandra.

A delegada informou também que as investigações sobre o caso estão em andamento. A ordem judicial em nome do homem foi expedida, nesta segunda-feira (20/07), pelo juiz Igor de Carvalho Leal Campagnolli, da Central de Inquérito.

Ítalo foi indiciado por homicídio e, ao término dos procedimentos cabíveis na DEHS, será levado para Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.